Рада приняла закон об изменениях в противодействии отмыванию средств за основу

Законопроект предусматривает ряд обязанностей платежных систем
Верховная рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", передает корреспондент РБК-Украина.
Проектом предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.
Актом предусматривается ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и его сути в международную; применять риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов.
Также предлагается увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были сообщать Госфинмониторингу. Так, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющими рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.
В проект закона прописано и расширение круга СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.
Также предлагается:
Кроме того, законопроект вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Напомним, в начале октября в Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как писало РБК-Украина, Кабмин 25 сентября внес в ВР соответствующий проект закона, однако сначала текст документа не был опубликован на сайте парламента.
Напомним, ранее данный законопроект в ходе своего заседания одобрил Кабинет министров.