Рада приняла закон об изменениях в Кодекс процедур банкротства за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2276 "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства", передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовали 295 парламентариев.

Так, документом предлагается устранение недостатков кодекса и недопущении открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций в целях недопущения нарушения норм Конституции Украины.

"Принятие указанного законопроекта позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины. Законопроект ускорит приведение Положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствие с этим Кодексом, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины запустил новую схему банкротства, предусмотренную Кодексом о банкротстве. Согласно постановлению, инициатором проведения санации может выступать руководитель государственного предприятия по решению его учредителей (участников, акционеров).

Напомним, в апреле пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства.