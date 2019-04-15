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Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства

Новости » Политика    15.04.2019 - 13:32
Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Новый закон разрешает физлицам объявлять о своем банкротстве

Президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства. Об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко заявил об определенных вопросах организационного оформления, которые возникли по этому закону.

"Я сегодня подписал закон о банкротстве. Несмотря на то, что у нас были некоторые вопросы организационного оформления, я думаю, что мы на уровне нормативных документов найдем возможность урегулировать этот. У нас есть позиция комитета Верховной рады, правительства", - подчеркнул президент.

Напомним, в конце октября 2018 года глава государства анонсировал, что подпишет Кодекс о процедурах банкротства в течение двух недель. Он отмечал, что документ на тот момент еще не поступил в Администрацию президента.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября 2018-го Верховная рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства, который устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Добавим, глава комитета ВР по вопросам экономической политики, народный депутат Андрей Иванчук заявил, что благодаря принятию Кодекса по процедурам банкротства Украина сможет подняться на 10 позиций в общем рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса.

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