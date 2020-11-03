Рада приняла закон о дистанционной работе за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада приняла законопроект, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Соответствующий проект закона №4051 парламент поддержал за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 311 нардепов.

Проект предлагает разграничить понятие надомного труда и дистанционного труда.

Определяется, что дистанционная работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Надомная работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности.

Работодатель обязан ознакомить не менее чем за два месяца сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и контроль за его соблюдением.

При надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Документом работнику предоставляют возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении его совершили действия, содержащие признаки дискриминации.

Кроме того, работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или ухаживающему за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, дается возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной работы.

Напомним, в конце сентября комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять этот законопроект за основу.

Как писало РБК-Украина, ранее Рада отказалась рассматривать законопроект, которым регулируются положения о дистанционной работе. Нардепы не смогли включить соответствующий законопроект №4051 в повестку дня для принятия решения.