Рада приняла ряд законов на военный период: перечень
Киев, Вторник 15 марта 2022 16:59
Верховная рада Украины на пленарном заседании 15 марта приняла ряд законов, которые так или иначе касаются российского вторжения. В частности, вводятся налоговые стимулы, увеличивается рента на добычу газа и так далее.
Какие законы приняла Рада
№7168 - продление срока действия военного положения в Украине. Он будет действовать минимум до 25 апреля 2022 года;
№7137д - дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В том числе отмена налогообложение топлива и льготный режим для ФОП (2% от оборота). В общей сложности более 40 новаций;
№7151 – признание добровольцев территориальной обороны ветеранами войны;
№7140-1 - упрощение освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью и больными детьми;
№6384-1 - особенности бюджетирования судебной системы;
№7147 - дополнительные полномочия полиции в условиях военного положения;
№7145 - закрепление понятия "боевого иммунитета" - правовая защита военного командования, военнослужащих, территориальной обороны, работников правоохранительных органов;
№7149 - отмена меры пресечения или содержания под стражей для желающего поступить на военную службу;
№7133 - гарантии учителям, что в условиях военного положения их не уволят с работы, им гарантируется заработная плата. Также частично передаются полномочия от МОН на места;
№7143 - дополнительные полномочия для Государственной судебной администрации Украины, пока нет сформированного Высшего совета правосудия;
№7154 - остановка исполнительных действий, взыскателями по которым является Россия или связанные с ней лица;
№7152 - создание резервных копий государственных информационных ресурсов;
№7130 - закон о военном капелланстве;
№7144 - упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий;
№7161 - увеличение в особый период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7 000 военнослужащих;
№7166 - особенности управления правительством бюджетом в условиях военного положения;
№7167 - увеличение на 67 млрд гривен расходов на армию;
№7160 - либерализация трудового законодательства в условиях военного положения;
№7148 - повышение эффективности уголовного производства по киберпреступлениям;
№7157 - расширение действия закона о правах на оккупированных территориях на те районы, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года;
№7038д - увеличение ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения. Помимо законов
Поступило заявление Ильи Кивы на добровольную сдачу мандата народного депутата. Данное решение поддержали 335 депутатов.
Кроме того, из фракции ОПЗЖ вышли четыре народных депутата.