Рада снизила налоги на бизнес и отменила акциз на топливо
Верховная рада приняла закон о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения. Документ поддержали 340 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Документ №7137д предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.
Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной.
Закон также предусматривает:
- - особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
- - уменьшение НДС с 20% до 7% и освобождение от акциза с горючего;
- - освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
- - ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;
- - освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.
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