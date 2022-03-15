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Рада снизила налоги на бизнес и отменила акциз на топливо

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 16:02
Рада снизила налоги на бизнес и отменила акциз на топливо Фото: Рада снизила налоги на бизнес и отменила акциз на топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения. Документ поддержали 340 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Документ №7137д предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной.

Закон также предусматривает:

  • - особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
  • - уменьшение НДС с 20% до 7% и освобождение от акциза с горючего;
  • - освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
  • - ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;
  • - освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.

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