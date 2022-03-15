Рада прийняла низку законів на військовий період: перелік
Київ, Вівторок 15 березня 2022 16:59
Верховна рада України на пленарному засіданні 15 березня ухвалила низку законів, які так чи інакше стосуються російського вторгнення. Зокрема, вводяться податкові стимули, збільшується рента на видобуток газу і так далі.
Які закони прийняла Рада
№7168 - продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Він діятиме мінімум до 25 квітня 2022 року;
№7137д - додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У тому числі скасування оподаткування палива і пільговий режим для ФОП (2% від обороту). Загалом понад 40 новацій;
№7151 - визнання добровольців територіальної оборони ветеранами війни;
№7140-1 - спрощення звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та тих, хто доглядає за особами з інвалідністю та хворими дітьми;
№6384-1 - особливості бюджетування судової системи;
№7147 - додаткові повноваження поліції в умовах воєнного стану;
№7145 - закріплення поняття "бойового імунітету" - правовий захист військового командування, військовослужбовців, територіальної оборони, працівників правоохоронних органів;
№7149 - скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для охочого вступити на військову службу;
№7133 - гарантії вчителям, що в умовах воєнного стану їх не звільнять з роботи, їм гарантується заробітна плата. Також частково передаються повноваження від МОН на місця;
№7143 - додаткові повноваження для Державної судової адміністрації України, поки немає сформованої Вищої ради правосуддя;
№7154 - зупинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Росія або пов'язані з нею особи;
№7152 - створення резервних копій державних інформаційних ресурсів;
№7130 - закон про військове капеланство;
№7144 - спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій;
№7161 - збільшення в особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7 000 військовослужбовців;
№7166 - особливості управління урядом бюджетом в умовах воєнного стану;
№7167 - збільшення на 67 млрд гривень витрат на армію;
№7160 - лібералізація трудового законодавства в умовах воєнного стану;
№7148 - підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів;
№7157 - розширення дії закону про права на окупованих територіях на ті райони, які були окуповані після 24 лютого 2022 року;
№7038д - збільшення ренти на видобуток газу під час воєнного стану та надзвичайного стану. Крім законів
Надійшла заява Іллі Ківи на добровільну здачу мандата народного депутата. Дане рішення підтримали 335 депутатів.
Крім того, з фракції ОПЗЖ вийшли чотири народні депутати.