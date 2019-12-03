Рада приняла за основу закон Зеленского об организации деятельности Верховного суда

Парламент принял за основу в первом чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. За документ проголосовали 233 парламентария, передает корреспондент РБК-Украина.

Целью проекта является комплексное урегулирование вопросов организации деятельности Верховного суда.

Суть закона

Документом определены четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции:

если суд апелляционной инстанции в оспариваемом судебном решении применил норму права без учета вывода о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в ранее принятом решении ВС, кроме случая наличия постановления суда об отступлении от такого заключения;

если жалобщик мотивировано обоснует необходимость отступления от заключения о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в ранее принятом решении Верховного суда и примененного судом апелляционной инстанции в оспариваемом судебном решении;

если отсутствует вывод ВС по вопросу применения нормы права в подобных правоотношениях;

если судебное решение обжалуется по основаниям, предусмотренным для обязательной отмены судебного решения;

в случае принятия органом, осуществляющим дисциплинарное производство в отношении судей, решения о применении дисциплинарного взыскания к судьям, которые входили в состав коллегии судей апелляционной инстанции, которая пересматривала дело, судебное решение в котором обжалуется, за дисциплинарный проступок, совершенный в связи с рассмотрением такого дела.

Также этим законопроектом упрощается порядок рассмотрения отводов судьи в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания; изымаются некоторые виды обеспечения иска, запрещается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводятся от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного госорганом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или иную публичную процедуру.

"Общеизвестна ситуация злоупотребления участниками дела правом на отвод путем подачи отвода в день или накануне судебного заседания с целью недопущения его рассмотрения другим судьей и отмены назначенного судебного заседания", - указано в пояснительной записке.

С целью недопущения возможности злоупотребления участниками дела своими процессуальными правами целесообразно предусмотреть упрощенное рассмотрение заявления об отводе судьи, которая представлена накануне судебного заседания, - тем же судьей, который осуществляет рассмотрение дела (без остановки производства по делу и без передачи дела другому составу суда для рассмотрения соответствующего заявления). Правомерность отклонения такого отвода может быть пересмотрена судом апелляционной и/или кассационной инстанции.

Напомним, 28 ноября в Верховной раде появился текст проекта закона №2314.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 октября народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении.