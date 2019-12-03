Рада прийняла за основу закон Зеленського про організацію діяльності Верховного суду

Парламент прийняв за основу в першому читанні проект закону №2314 авторства президента Володимира Зеленського про внесення змін у Господарський процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс і Кодекс адміністративного судочинства щодо вдосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. За документ проголосували 233 парламентаря, передає кореспондент РБК-Україна.

Метою проекту є комплексне врегулювання питань організації діяльності Верховного суду.

Суть закону

Документом визначено чіткі підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції та ухвали суду апеляційної інстанції:

якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку про застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше прийнятому рішенні ВС, крім випадку наявності постанови суду про відступ від такого ув'язнення;

якщо скаржник мотивовано обгрунтує необхідність відступу від висновку про застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше прийнятому рішенні Верховного суду і застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;

якщо відсутній висновок ВС з питання застосування норми права у подібних правовідносинах;

якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених для обов'язкового скасування судового рішення;

у разі прийняття органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, рішення про застосування дисциплінарного стягнення до суддів, які входили до складу колегії суддів апеляційної інстанції, яка переглядала справу, судове рішення в якій оскаржується, за дисциплінарний проступок, вчинений у зв'язку з розглядом справи такого

Також цим законопроектом спрощується порядок розгляду відводів судді у разі подання такого відводу напередодні або в день засідання; вилучаються деякі види забезпечення позову, забороняється вжиття заходів забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення або зупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органа місцевого самоврядування) або з участю призначеного держорганом суб'єкта у складі комісії, яка проводить конкурс, аукціон, торги, тендер або іншу публічну процедуру

"Загальновідома ситуація зловживання учасниками справи правом на відвід шляхом подачі відведення в день або напередодні судового засідання з метою недопущення його розгляду іншим суддею і скасування призначеного судового засідання", - зазначено в пояснювальній записці.

З метою недопущення можливості зловживання учасниками справи своїми процесуальними правами доцільно передбачити спрощений розгляд заяви про відвід судді, яка представлена напередодні судового засідання, - тим же суддею, який здійснює розгляд справи (без зупинення провадження по справі і без передачі справи іншому складу суду для розгляду відповідної заяви) Правомірність такого відхилення відводу може бути переглянуто судом апеляційної та/або касаційної інстанції.

Нагадаємо, 28 листопада в Верховній раді з'явився текст проекту закону №2314.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського у другому читанні.