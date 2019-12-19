Рада приняла за основу закон для упрощения привлечения инвестиций

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2284 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 244 нардепа.

Документом предусматривается комплексное урегулирование вопросов функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов; функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры; обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем предсказания института собрания владельцев облигаций и коллективного представителя держателей корпоративных облигаций, в соответствии с лучших мировых практик

Так, проектом предлагается изложить в новой редакции законы "О товарной бирже" и "О ценные бумаги и фондовый рынок", изменив название последнего на ЗУ "О рынках капитала и организованные товарные рынки".

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий видит развитие "Укрпочты" в привлечении стратегического партнера, который будет инвестировать в проект. Министр добавил, что наиболее вероятным является вариант привлечения стратегического партнера, который будет инвестировать в проект, приведя в качестве примера таких мировые компании Amazon и Alibaba.