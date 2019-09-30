Криклий рассказал о привлечении инвесторов для "Укрпошты"

Фото: "Укрпошта" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр инфраструктуры хотел бы видеть среди партнеров "Укрпошты" Amazon и Alibaba

Министр инфраструктуры Владислав Криклий видит развитие "Укрпошты" в привлечении стратегического партнера, который будет инвестировать в проект. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, "Укрпошту" не планируют отдавать в частные руки.

"Что касается приватизации, то я не уверен, что мы будем выбирать модель Бразилии - там они полностью национального оператора отдали под приватизацию. Потому что это вопрос все же стратегической инфраструктуры. Не совсем правильно и безопасно отдавать ее в частные руки", - сказал Криклий.

Министр добавил, что наиболее вероятным является вариант привлечения стратегического партнера, который будет инвестировать в проект, приведя в качестве примера мировые компании Amazon и Alibaba.

"Скорее будем говорить о стратегическом инвесторе, партнере. Желательно было бы, чтобы это был кто-то из крупных e-commerce проектов мировых - я не знаю, например, Amazon, Alibaba - вот кто будет готов заходить. Тогда мы сможем получить большой импульс и большое количество инвестиций в логистические центры... давать лучшее качество услуг", - рассказал Криклий.

Он добавил, что министерство ведет переговоры, но еще рано говорить о результатах.

"Лучшее, что может произойти с "Укрпоштой", - если мы найдем стратегического партнера. Нас интересует стратегический инвестор, который начнет вкладывать", - сказал министр.

Напомним, тарифы на услуги АО "Укрпошта" с 1 января 2020 года вырастут на 15-20%.