ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Криклий рассказал о привлечении инвесторов для "Укрпошты"

Новости » Общество    30.09.2019 - 05:58
Криклий рассказал о привлечении инвесторов для "Укрпошты"
Фото: "Укрпошта" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр инфраструктуры хотел бы видеть среди партнеров "Укрпошты" Amazon и Alibaba

Министр инфраструктуры Владислав Криклий видит развитие "Укрпошты" в привлечении стратегического партнера, который будет инвестировать в проект. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, "Укрпошту" не планируют отдавать в частные руки.

"Что касается приватизации, то я не уверен, что мы будем выбирать модель Бразилии - там они полностью национального оператора отдали под приватизацию. Потому что это вопрос все же стратегической инфраструктуры. Не совсем правильно и безопасно отдавать ее в частные руки", - сказал Криклий.

Министр добавил, что наиболее вероятным является вариант привлечения стратегического партнера, который будет инвестировать в проект, приведя в качестве примера мировые компании Amazon и Alibaba.

"Скорее будем говорить о стратегическом инвесторе, партнере. Желательно было бы, чтобы это был кто-то из крупных e-commerce проектов мировых - я не знаю, например, Amazon, Alibaba - вот кто будет готов заходить. Тогда мы сможем получить большой импульс и большое количество инвестиций в логистические центры... давать лучшее качество услуг", - рассказал Криклий.

Он добавил, что министерство ведет переговоры, но еще рано говорить о результатах.

"Лучшее, что может произойти с "Укрпоштой", - если мы найдем стратегического партнера. Нас интересует стратегический инвестор, который начнет вкладывать", - сказал министр.

Напомним, тарифы на услуги АО "Укрпошта" с 1 января 2020 года вырастут на 15-20%.

Hyperloop в Украине не будет, - Криклий Тарифы "Укрпошты" вырастут на 15-20%
Новости Украины УкрпочтаМИУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь