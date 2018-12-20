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Рада прийняла за основу закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення

Новини » Політика    20.12.2018 - 17:02
Рада прийняла за основу закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект підтримали 234 нардепи

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". За документ проголосували 234 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, законопроектом пропонується надати можливість державним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, щоб оптимізувати цей процес та пришвидшити процес закупівель за імпортом у разі такої потреби, а також зекономити кошти за рахунок відсутності плати за посередницькі послуги.

Також пропонується удосконалити правове регулювання питань, пов'язаних з офсетними договорами.

Реалізація положень законопроекту під час практичного застосування після його прийняття не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів.

Зазначимо, що у комітеті ВР з питань нацбезпеки зазначали, що законом пропонується передбачити прямі поставки озброєння і техніки Міністерству оборони без посередництва державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, комітет парламенту з питань національної безпеки та оборони рекомендував Верховній раді включити у порядок денний та ухвалити проект закону №9122 щодо закупівлі послуг оборонного призначення. 

Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №3157 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку надання в оренду водних об'єктів у комплексі із земельними ділянками". 

 

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