Рада отправила на доработку закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО

Кабмин ранее предупредил о значительных расходах на реализацию закона
Верховная рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей ОРДЛО "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию" №2083-д, передает корреспондент РБК-Украина.
За такое решение проголосовали 314 парламентариев. При этом принятие документа за основу поддержали лишь 184 нардепа.
Указанным проектом закона предлагалось:
Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк заявила, что принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО №2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в бюджете-2020.
По ее словам, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен.
Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября в парламенте зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.
Стоит отметить, парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дорабатывал законопроект №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Глава комитета отметила, что в доработке нуждается сам механизм получения этих пенсий.