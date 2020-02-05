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Рада відправила на доопрацювання закон про право на пенсію для жителів ОРДЛО

Новини » Політика     05.02.2020 - 13:16
Рада відправила на доопрацювання закон про право на пенсію для жителів ОРДЛО
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін раніше попередив про значні витрати на реалізацію закону

Верховна рада України відправила на доопрацювання законопроект про право на пенсію для жителів ОРДЛО "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію" №2083-д, передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 314 парламентаріїв. При цьому прийняття документа за основу підтримали лише 184 нардепа.

Зазначеним проектом закону пропонувалося:

  • спростити процедури доведення права на виплату пенсій та її розміру шляхом скасування обов’язковості надання паперових документів щодо осіб, які мають право на пенсії та змушені були залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру;
  • скасувати для зазначеної категорії осіб обмеження щодо можливості отримати не виплачену пенсію лише за три роки, в тому числі спадкоємцями;
  • врахувати можливість докупівлі страхового стажу без застосування санкцій подвоєння суми єдиного внеску;
  • врегулювати особливий режим та порядок отримання пенсій для пенсіонерів, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, представник Кабінету міністрів у Верховній раді Олена Шуляк заявила, що прийняття законопроектів про право на пенсію для жителів ОРДЛО №2083-д і про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" №2343 призведе до значних витрат, не передбачених в бюджеті-2020.

За її словами, мова йде про збільшення витрат на 148 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці жовтня у парламенті зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Проект передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як вимушених переселенців.

Варто відзначити, парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів допрацьовував законопроект №2083-д про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Глава комітету відзначила, що в доопрацюванні потребує сам механізм отримання цих пенсій.

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