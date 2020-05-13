Рада приняла за основу закон о поддержке культуры на время карантина

Документ поддержали 260 народных депутатов
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", передает корреспондент РБК-Украина.
В заключении профильного комитета указано, что ожидаемые потери дохода субъектами хозяйствования в сфере культуры, креативных индустрий и туризма за период с 16 марта по 1 мая 2020 года - 5,8-8,7 миллиарда гривен.
Документом предлагается:
Также предлагается ввести институциональную поддержку для стабильной деятельности и развития юридических лиц всех форм собственности в сферах культуры и искусств, в том числе в условиях действия введенных в соответствии с законодательством ограничений хозяйственной деятельности, обусловленных чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным положением, совершенствование деятельности самого Украинского культурного фонда.
Кроме того, предполагается распространение господдержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.
Предлагается установить, что ЗУ "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" временно, до 31 декабря 2020 года, не распространяется на учреждения культуры, провайдеров программной услуги и субъектов хозяйствования, которые осуществляют основную экономическую деятельность в сфере креативных индустрий по видам экономической деятельности, утвержденным КМУ, совершенствуются отдельные положения отношения с пользователями, сбор вознаграждений и отчислений с пользователей.
Также вносятся изменения в ЗУ "Об аренде государственного и коммунального имущества" с целью упорядочения оказания учреждениями культуры платных услуг в сфере культуры и искусств.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует изменить Кодекс по процедурам банкротства на время карантина. За документ проголосовали 238 нардепов.