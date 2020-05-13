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Рада направила на доработку закон о Фонде гарантирования кредитов для фермеров

Новости » Политика     13.05.2020 - 19:27
Рада направила на доработку закон о Фонде гарантирования кредитов для фермеров
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

За направление проголосовали 237 депутатов Рады

Парламент провалил законопроект №3205 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", а альтернативный к нему №3205 направил на повторное первое чтение, передает корреспондент РБК-Украина.

За направление проголосовали 237 депутатов Рады.

Документом определялись особенности создания и деятельности фонда, который является специализированным небанковским финансовым учреждением, которое создается государством в лице Кабинета министров, участниками которой могут быть, кроме государства, и другие юридические лица.

В пояснительной записке подчеркивалось, что целью ведомства является поддержка малых и средних субъектов предпринимательства (в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 200 гектаров), что осуществляют первичное производство с/х продукции путем гарантирования исполнения обязательств таких субъектов по кредитным договорам с целью создания условий для стабильного функционирования рынка земли и сельского хозяйства в Украине.

Напомним, 24 апреля этот закон сняли с повестки дня. Тогда президент Владимир Зеленский обратился к Раде "с повторным письмом о проведении повторного внеочередного заседания с уточненным порядком дня".

Теги Новости Украины фермерыВерховная Рада
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