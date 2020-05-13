Рада планирует изменить Кодекс по процедурам банкротства на время карантина

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, касающиеся введения временных механизмов на период действия карантина

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №3322 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (по недопущению злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". За документ проголосовали 238 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, касающиеся введения временных механизмов на период действия карантина.

Предлагается предусмотреть, что собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно в режиме видеоконференции. Носитель видеозаписи видеоконференции является приложением к протоколу собрания и комитета кредиторов. Протокол собрания или комитета кредиторов подписывается арбитражным управляющим единолично.

Также собрание и комитет кредиторов могут проводиться путем опроса. Арбитражный управляющий направляет всем участникам собрания кредиторов или членам комитета кредиторов должника соответствующий запрос с проектом решения по предложенному вопросу (вопросам).

Указано, что арбитражный управляющий не несет ответственности за несовершение действий, предусмотренных настоящим Кодексом в случае, если их совершение не соответствует требованиям карантина.

Также предлагается продление сроков проведения предварительного заседания суда в деле о банкротстве (неплатежеспособность), обращение в рамках производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) о признании недействительными сделок, совершенных должником, действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявление о проведении первого, повторного и (или) второго повторного аукциона, выполнение плана санации или реструктуризации долгов должника, процедуры распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации долгов должника и погашение долгов должника.

Предполагается установить, что временно, на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены не допускается открытие производствах по делам о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшие с 1 февраля 2020 года и продлевается срок, определенный частью шестой статьи 34 настоящего Кодекса.

Также предлагается, чтобы комитет кредиторов и залоговый кредитор (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) имел право принять решение о приостановке проведения аукционов по продаже имущества должника. В случае принятия комитетом кредиторов и (или) обеспеченным кредитором (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) такого решения, арбитражному управляющему запрещено осуществлять объявление о проведение аукциона в течение срока, указанном в абзаце шестом настоящего пункта.

"Важным аспектом является предложения о приостановке начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктиризованные планом санации или реструктуризации долгов должника. Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются. Просроченные обязательства, предусмотренные планом санации или реструктуризации долгов должника, подлежат рассрочке на срок выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины запустил новую схему банкротства, предусмотренную Кодексом о банкротстве. Согласно постановлению, инициатором проведения санации может выступать руководитель государственного предприятия по решению его учредителей (участников, акционеров).

Как сообщало РБК-Украина, в апреле пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства.