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Рада прийняла за основу закон про підтримку культури на час карантину

Новини » Політика     13.05.2020 - 19:39
Рада прийняла за основу закон про підтримку культури на час карантину
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Документ підтримали 260 народних депутатів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна

У висновку профільного комітету зазначено, що очікувані втрати доходу суб'єктами господарювання у сфері культури, креативних індустрій і туризму за період з 16 березня по 1 травня 2020 року - 5,8-8,7 мільярда гривень.

Документом пропонується:

  • впровадження зменшення плати за наймання (оренду) майна за вимогу наймача (заклади культури), який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, протягом усього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через введені обмеження та (або) заборони;
  • на період карантину і до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмних послуг використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50 відсотків вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення;
  • надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "Про рекламу";
  • на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є неприпустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги, що відповідає цілям і категоріями держдопомоги.

Також пропонується ввести інституційну підтримку для стабільної діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм власності у сферах культури та мистецтв, у тому числі в умовах дії введених у відповідності з законодавством обмежень господарської діяльності, обумовлених надзвичайною ситуацією або надзвичайним станом, вдосконалення діяльності самого Українського культурного фонду.

Крім того, передбачається поширення держпідтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів і фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.

Пропонується встановити, що ЗУ "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на установи культури, провайдерів програмної послуги та суб'єктів господарювання, які здійснюють основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженим КМУ, вдосконалюються окремі положення відносини з користувачами, збір винагород та відрахувань з користувачів.

Також вносяться зміни до ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" з метою впорядкування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує змінити Кодекс за процедурами банкрутства на час карантину. За документ проголосували 238 нардепів.

Теги Новини України карантинВерховна Рада
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