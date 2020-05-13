Рада прийняла за основу закон про підтримку культури на час карантину

Документ підтримали 260 народних депутатів
Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна
У висновку профільного комітету зазначено, що очікувані втрати доходу суб'єктами господарювання у сфері культури, креативних індустрій і туризму за період з 16 березня по 1 травня 2020 року - 5,8-8,7 мільярда гривень.
Документом пропонується:
Також пропонується ввести інституційну підтримку для стабільної діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм власності у сферах культури та мистецтв, у тому числі в умовах дії введених у відповідності з законодавством обмежень господарської діяльності, обумовлених надзвичайною ситуацією або надзвичайним станом, вдосконалення діяльності самого Українського культурного фонду.
Крім того, передбачається поширення держпідтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів і фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.
Пропонується встановити, що ЗУ "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на установи культури, провайдерів програмної послуги та суб'єктів господарювання, які здійснюють основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженим КМУ, вдосконалюються окремі положення відносини з користувачами, збір винагород та відрахувань з користувачів.
Також вносяться зміни до ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" з метою впорядкування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує змінити Кодекс за процедурами банкрутства на час карантину. За документ проголосували 238 нардепів.