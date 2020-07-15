Рада поддержала закон о независимости бюджетов ОТО

Верховная рада приняла за основу законопроект №3614, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин. За документ проголосовали 320 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В законе прописано, что все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Таким образом, сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было раньше.

Документ предусматривает, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.

Прописано, что среди основных поступлений бюджетов местного самоуправления: НДФЛ 60%; местные налоги и сборы; рентные платежи; акцизный налог; доходы от использования коммунального имущества; плата за предоставление административных услуг; трансферты (дотации, субвенции).

При этом доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом.

Ожидается, что закон позволит полноценно завершить реформу децентрализации и передать финансы и возможности на места.

Напомним, Рада отозвала с повестки дня пленарного заседания проект постановления №3650 о создании новых районов в Украине.

Как писало РБК-Украина, парламентарии назначили местные выборы на 25 октября 2020 года, одобрив проект постановления №3809.