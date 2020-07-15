Рада підтримала закон про незалежність бюджетів ОТГ

Верховна рада ухвалила за основу законопроект №3614, яким передбачається невтручання районів у бюджети громад. За документ проголосували 320 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У законі прописано, що усі 1470 територіальних громад перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2021 року. Таким чином, сільські, селищні, міські бюджети не залежатимуть від району, як це було раніше.

Документ передбачає, що територіальні громади будуть незалежними: органи влади районного рівня не матимуть на них ні адміністративного, ні фінансового впливу.

Прописано, що серед основних надходжень бюджетів місцевого самоврядування: ПДФО 60%; місцеві податки і збори; рентні платежі; акцизний податок; доходи від використання комунального майна; плата за надання адміністративних послуг; трансферти (дотації, субвенції).

При цьому доходи і видатки між бюджетами районів та територіальних громад розмежують. Районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах із держбюджетом.



Очікується, що закон дозволить повноцінно завершити реформу децентралізації та передати фінанси та можливості на місця.

Нагадаємо, Рада відкликала з порядку денного пленарного засідання проект постанови №3650 про утворення нових районів в Україні.

Як писало РБК-Україна, парламентарі призначили місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року, схваливши проект постанови №3809.