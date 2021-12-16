Рада приняла за основу закон о национальном сопротивлении

16 декабря Верховная рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302). Проголосовали "за" 256 народных депутатов, "против" - 5, "воздержались" - 84, не голосовали - 22 народных избранника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады в Telegram.
Законопроектом:
Напомним, народные депутаты Украины 16 декабря приняли за основу проект Закона об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Проголосовали "за" - 250, "против" -1, "воздержались" - 79, не голосовали - 36 народных избранников.