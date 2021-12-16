ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности за проявление антисемитизма

Новина українською →
Киев, Четверг 16 декабря 2021 13:59
Рада сделала шаг к введению уголовной ответственности за проявление антисемитизма Фото: ВРУ сделала шаг к введению уголовной ответственности за проявление антисемитизма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Народные депутаты Украины 16 декабря приняли за основу проект Закона об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Проголосовали "за" - 250, "против" -1, "воздержались" - 79, не голосовали - 36 народных избранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

"Законопроектом предусматривается нормировать положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействию антисемитизма в Украине", которым законодательно урегулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявления в Украине", - говорится в пояснительной записке.

В частности, законопроект предлагает внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Стоит отметить, что если закон будет принят в целом, то проявления антисемитизма будут наказываться штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог во время третьего Kyiv Jewish Forum заявил, что мировое сообщество должно объединенными усилиями останавливать любые проявления нетерпимости, в том числе антисемитизма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше