Рада прийняла за основу закон про національний спротив

16 грудня Верховна рада України прийняла за основу проект "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України" про уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного опору (№ 6302). Проголосували "за" 256 народних депутатів, "проти" - 5, "утрималися" - 84, не голосували - 22 народні обранці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної ради в Telegram.
Законопроектом:
Нагадаємо, народні депутати України 16 грудня прийняли за основу проект Закону про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Проголосували "за" - 250, "проти" -1, "утрималися" - 79, не голосували - 36 народних обранців.