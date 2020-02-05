Рада приняла за основу изменения к закону "О нотариате"

За документ проголосовали 338 нардепов
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1220 "О внесении изменений в закон "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 338 нардепов.
"Целью проекта закона является улучшение уровня законодательной техники, унификация терминологии, урегулирования уже устоявшихся отношений через замену устаревших названий и терминов, предсказания механизмов реализации отдельных полномочий и совершение нотариальных действий", - сказано в пояснительной записке.
Документ приводит в соответствие закон "О нотариате" к реалиям практики совершения нотариальных действий и Гражданского кодекса Украины. В частности:
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)". Проектом предложены механизмы, которые будут способствовать достижению баланса интересов между патентной монополией и правом каждого человека на доступность лекарств.
Также Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов.