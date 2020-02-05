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Рада приняла за основу закон в рамках реформы патентного законодательства

Новости » Политика     05.02.2020 - 11:20
Рада приняла за основу закон в рамках реформы патентного законодательства
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За закон в рамках реформы патентного законодательства проголосовали 369 нардепов

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 369 нардепов. Документом предлагается:

  • расширить перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана;
  • предусмотреть возможность подачи заявок в электронной форме;
  • предоставить право любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев от даты публикации сведений о заявке на изобретение;
  • уточнить порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения;
  • расширить перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретение (полезные модели);
  • предусмотреть возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке ("post-grant opposition");

Кроме того, согласно пояснительной записке, проектом также предложены механизмы, которые будут способствовать достижению баланса интересов между патентной монополией и правом каждого человека на доступность лекарств.

"Недопустимо, когда в Украине цены на некоторые лекарственные средства в десятки раз превышающие стоимость у наших европейских партнерах. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения предложен ряд новаций, которые позволят существенно уменьшить количество "вечнозеленых" патентов", - сказано в записке.

Напомним, 4 февраля парламент принял за основу законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбу с патентным троллингом".

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