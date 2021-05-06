Рада примет необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы до 1 июня, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что к лету парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов. По его словам, 1 июня - это крайний срок.
Об этом сообщает пресс-служба СН.
Речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях о внесении изменений в закон о НАБУ.
Также планируется внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.
"1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", - отметил Давид Арахамия.
Он также рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ.
По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.
Напомним, в конце апреля в статье Вloomberg отмечалось, что решение правительства Украины уволить главу государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" может угрожать осложнением переговоров о предоставлении международной помощи в размере 5,5 млрд долларов.
Как писало РБК-Украина, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проводит реформы не для Международного валютного фонда. Это делается, в первую очередь, для самой страны.