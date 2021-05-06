Рада примет необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы до 1 июня, - Арахамия

Речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях о внесении изменений в закон о НАБУ.

Также планируется внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.

"1 июня для нас - крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", - отметил Давид Арахамия.

Он также рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ.

По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.