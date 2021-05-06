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Рада ухвалить необхідні для продовження співпраці з МВФ закони до 1 червня, - Арахамія

Автор: РБК-Україна

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що до літа парламент ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів. За його словами, 1 червня - це крайній термін.

Про це повідомляє прес-служба СН.

Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ.

Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

"1 червня для нас - крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати", - зазначив Давид Арахамія.

Він також розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ.

За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Нагадаємо, наприкінці квітня у статті Вloomberg зазначалося, що рішення уряду України звільнити голову державної нафтогазової компанії "Нафтогаз України" може загрожувати ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі 5,5 млрд доларів.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна проводить реформи не для Міжнародного валютного фонду. Це робиться, в першу чергу, для самої країни.

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