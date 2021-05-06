Рада ухвалить необхідні для продовження співпраці з МВФ закони до 1 червня, - Арахамія

Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ.

Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

"1 червня для нас - крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати", - зазначив Давид Арахамія.

Він також розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ.

За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.