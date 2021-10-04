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Рада примет госбюджет-2022 в первом чтении до 20 октября

Автор: Александр Белоус

Верховная рада примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года. До этого времени бюджетный комитет проработает предложения к документу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, который транслировалася в Youtube.

"Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", - сказал он.

Как напомнил Разумков, госбюджет - это "основной финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году".

Напомним, 21 сентября Верховная рада приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год".

Согласно Регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.

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ГосбюджетВерховная рада