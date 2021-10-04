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Рада ухвалить держбюджет-2022 в першому читанні до 20 жовтня

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалить закон про державний бюджет на 2022 рік в першому читанні до 20 жовтня 2022 року. До цього часу Бюджетний комітет опрацює пропозиції до документу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву, яку зробив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, яка транслювалася в Youtube.

"Бюджетний комітет працює. До 15 жовтня вони повинні розглянути пропозиції для того, щоб до 20 жовтня необхідно буде прийняти в першому читанні проект закону про державний бюджет України на 2022 рік", - сказав він.

Як нагадав Разумков, держбюджет - це "основний фінансовий документ, за яким країна житиме наступного року".

Нагадаємо, 21 вересня Верховна рада прийняла до розгляду законопроект "Про державний бюджет на 2022 рік".

Згідно з регламентом, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після подання народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня. Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.

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ДержбюджетВерховна рада