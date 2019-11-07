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Раде предлагают прекратить депутатские полномочия Луценко

Новости » Политика     07.11.2019 - 15:11
Раде предлагают прекратить депутатские полномочия Луценко
Фото: Ирина Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте зарегистрировали соответствующий проект постановления

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №2395 о прекращении полномочий депутата ВР от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В настоящий момент текст постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Луценко И.С." на сайте Рады отсутствует. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Отметим, для прекращения полномочий Луценко парламент должен рассмотреть соответствующий проект постановления и поддержать его не менее чем 226 голосами.

Как писало РБК-Украина ранее, на место депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко, которая заявила о сложении депутатских полномочий, в ВР может пройти бывшая заместитель министра энергетики Наталья Бойко. Она является 24-м в избирательном списке "ЕС" и является первой в очереди тех, кто не прошел в Раду по итогам досрочных выборов в июле. Подчеркнем, номер 25 партии - экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Так, в январе 2017-го Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталью Бойко.

Напомним, Луценко написала заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. Она подчеркнула, что хочет прекратить свои полномочия нардепа из-за проблем со здоровьем.

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