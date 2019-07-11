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Рада предусмотрела зеленые номера для электромобилей

Новости » Политика    11.07.2019 - 16:41
Рада предусмотрела зеленые номера для электромобилей
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Закон вступит в силу с января 2020 года

Верховная рада Украины одобрила законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей. Законопроект поддержали 233 народных депутата, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документом поручается МВД, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в течение шести месяцев после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров; ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Подчеркнем, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон предусматривает и штрафы за нарушения требований к паркоместам для электромобилей. В частности, предусмотрены штрафы в размере 340-510 гривен за остановку или стоянку авто на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто.

Кроме того, документом инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Как писало РБК-Украина ранее, за полгода украинский автопарк пополнили почти 3,2 тыс. электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%.

Напомним, новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей вступают в силу с 1 июля 2019 года. Согласно им, в Украине вводится обязательное требование - оборудовать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест на строящихся или реконструируемых парковках.

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Темы: Заседание Рады
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