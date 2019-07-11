Рада передбачила зелені номера для електромобілів

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Закон набуде чинності з січня 2020 року

Верховна рада України схвалила законопроект №10405, яким передбачаються зелені номери для електромобілів. Законопроект підтримали 233 народних депутата, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документом доручається МВС, Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Міністерству охорони здоров'я, Державній службі з надзвичайних ситуацій протягом шести місяців після офіційної публікації документа ввести номери для електромобілів з зеленим кольором шрифту, а також встановити вимоги до паркомісць для електрокарів; ввести дорожні знаки "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Підкреслимо, закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Закон передбачає і штрафи за порушення вимог до паркомісць для електромобілів. Зокрема, передбачені штрафи в розмірі 340-510 гривень за зупинку або стоянку авто на місці для електрокарів або створення перешкод водіям таких авто.

Крім того, документом інспекторам з паркування надається право в такому випадку затримати автомобіль порушника, в тому числі за допомогою евакуатора.

Як писало РБК-Україна раніше, за півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тис. електромобілів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 58%.

Нагадаємо, нові зміни до державних будівельних норм з проектування автостоянок і гаражів набувають чинності з 1 липня 2019 року. Згідно з ними, в Україні вводиться обов'язкова вимога - обладнати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках, що будуються або реконструюються.