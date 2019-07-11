ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада передбачила зелені номера для електромобілів

Новини » Політика    11.07.2019 - 16:41
Рада передбачила зелені номера для електромобілів
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Закон набуде чинності з січня 2020 року

Верховна рада України схвалила законопроект №10405, яким передбачаються зелені номери для електромобілів. Законопроект підтримали 233 народних депутата, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документом доручається МВС, Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Міністерству охорони здоров'я, Державній службі з надзвичайних ситуацій протягом шести місяців після офіційної публікації документа ввести номери для електромобілів з зеленим кольором шрифту, а також встановити вимоги до паркомісць для електрокарів; ввести дорожні знаки "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Підкреслимо, закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Закон передбачає і штрафи за порушення вимог до паркомісць для електромобілів. Зокрема, передбачені штрафи в розмірі 340-510 гривень за зупинку або стоянку авто на місці для електрокарів або створення перешкод водіям таких авто.

Крім того, документом інспекторам з паркування надається право в такому випадку затримати автомобіль порушника, в тому числі за допомогою евакуатора.

Як писало РБК-Україна раніше, за півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тис. електромобілів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 58%.

Нагадаємо, нові зміни до державних будівельних норм з проектування автостоянок і гаражів набувають чинності з 1 липня 2019 року. Згідно з ними, в Україні вводиться обов'язкова вимога - обладнати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках, що будуються або реконструюються.

Рада ухвалила звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем
Теми: Засідання Ради
Новини України Верховна Радаэлектромобили
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся