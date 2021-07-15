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Рада предусмотрела спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити"

Автор: Юлия Струк, Анастасия Рокитна

Парламент принял во втором чтении законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он предусматривает спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 262 нардепа.

В законе прописана возможность контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами "Дия Сити" и их работниками.

Предполагается особая форма найма резидентами физических лиц (гиг-контракт), сочетающая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений, но не исключает наем резидентами физических лиц-предпринимателей и работников по трудовому договору (контракту).

"Правовой режим "Дия Сити" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр "Дия Сити" записи о первом резиденте "Дия Сити", - указано в законе.

Документ предусматривает, что приобретение статуса резидента "Дия Сити" является добровольным. Для его приобретения юрлицо должно обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.

Кто может стать резидентом "Дия Сити"

Резидентом может быть юрлицо, зарегистрированное на территории Украины независимо от его места нахождения и места осуществления хозяйственной деятельности. Оно должно отвечать следующим требованиям:

  • осуществляет один или несколько видов деятельности (компьютерное программирование, консультирование по вопросам информатизации, деятельность по управлению компьютерным оборудованием, издание компьютерных игр, другого ПО и т. п);
  • размер среднего месячного вознаграждения привлеченным работникам и гиг-специалистам ежемесячно составляет не меньше, чем эквивалент 1200 евро по официальному курсу гривны к евро;
  • среднесписочное количество работников и гиг-специалистов юрлица (в случае привлечения) по итогам каждого месяца составляет не менее девяти человек;
  • сумма квалифицированного дохода юрлица, полученного за первые три календарных месяца, составляет не менее 90 процентов суммы общего дохода за период, а сумма квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год пребывания в статусе резидента "Дия Сити", - не менее 90 процентов суммы общего дохода юрлица за тот же период.

Напомним, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной раде принять в целом законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

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