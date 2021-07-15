Рада передбачила спецрежим оподаткування резидентів "Дія Сіті"

"За" проголосували 262 нардепи.

У законі прописана можливість контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами "Дія Сіті" та їх працівниками.

Передбачається особлива форма найму резидентами фізичних осіб (гіг-контракт), що поєднує соціальні гарантії працівників та гнучкість цивільно-правових відносин, але не виключає найм резидентами фізичних осіб-підприємців та працівників за трудовим договором (контрактом).

"Правовий режим "Дія Сіті" встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті", - вказано у законі.

Документ передбачає, що набуття статусу резидента Дія Сіті є добровільним. Для його набуття юрособа має звернутися до уповноваженого органу із відповідною заявою.

Хто може стати резидентом "Дія Сіті"

Резидентом може бути юрособа, зареєстрована на території України незалежно від її місця знаходження та місця провадження господарської діяльності. Вона має відповідати таким вимогам: