Рада передбачила спецрежим оподаткування резидентів "Дія Сіті"
Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він передбачає спецрежим оподаткування резидентів "Дія Сіті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 262 нардепи.
У законі прописана можливість контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами "Дія Сіті" та їх працівниками.
Передбачається особлива форма найму резидентами фізичних осіб (гіг-контракт), що поєднує соціальні гарантії працівників та гнучкість цивільно-правових відносин, але не виключає найм резидентами фізичних осіб-підприємців та працівників за трудовим договором (контрактом).
"Правовий режим "Дія Сіті" встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті", - вказано у законі.
Документ передбачає, що набуття статусу резидента Дія Сіті є добровільним. Для його набуття юрособа має звернутися до уповноваженого органу із відповідною заявою.
Хто може стати резидентом "Дія Сіті"
Резидентом може бути юрособа, зареєстрована на території України незалежно від її місця знаходження та місця провадження господарської діяльності. Вона має відповідати таким вимогам:
- здійснює один або кілька видів діяльності (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням, видання комп'ютерних ігор, іншого ПЗ тощо);
- розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам щомісяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро;
- середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юрособи (у разі залучення) за підсумками кожного місяця становить не менше дев'яти осіб;
- сума кваліфікованого доходу юрособи, отриманого за перших три календарних місяці, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, - не менш як 90 відсотків суми загального доходу юрособи за той самий період.
Нагадаємо, комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній раді прийняти в цілому законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.