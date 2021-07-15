Рада предусмотрела льготы по уплате консульского сбора: кого они касаются

В Украине расширили перечень лиц, имеющих право на льготы при уплате консульского сбора за совершение отдельных консульских действий. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №4539.

Документ поддержали 347 депутатов ВР.

Согласно закону, консульский сбор не взимается за совершение нотариальных действий за границей по обращениям лиц:

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к категориям 1 и 2;

лиц с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью или их законных представителей, действующих от их имени;

детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа или законных представителей, действующих от имени таких детей.

Закон в случае подписания вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако в силу его введут с 1 января 2022 года.

"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7 000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - информировал Кабинет министров в пояснительной записке.