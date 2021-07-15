ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада предусмотрела льготы по уплате консульского сбора: кого они касаются

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 14:15
Рада предусмотрела льготы по уплате консульского сбора: кого они касаются Фото: Рада ввела льготы по уплате консульского сбора для некоторых украинцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине расширили перечень лиц, имеющих право на льготы при уплате консульского сбора за совершение отдельных консульских действий. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №4539.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержали 347 депутатов ВР.

Согласно закону, консульский сбор не взимается за совершение нотариальных действий за границей по обращениям лиц:

  • пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к категориям 1 и 2;
  • лиц с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью или их законных представителей, действующих от их имени;
  • детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа или законных представителей, действующих от имени таких детей.

Закон в случае подписания вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако в силу его введут с 1 января 2022 года.

"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7 000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - информировал Кабинет министров в пояснительной записке.

Напомним, в середине апреля Рада приняла этот документ за основу.

Как писало РБК-Украина, Кабмин внес данный законопроект в ВР в конце декабря 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
консульство Верховная рада
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева