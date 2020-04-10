В Минсоцполитики рассказали, когда пенсионеры получат 1000 гривен надбавки

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Решение о выплате должен принять парламент на ближайшем заседании

В Министерстве социальной политики уверяют, что пенсионеры получат надбавку к пенсии сразу после принятия изменений в государственном бюджете. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Она уточнила, что речь идет о 1000 гривен, которую государство обещало выплатить пенсионерам, у которых пенсии ниже 5000 гривен.

"Порядок финансирования этой тысячи уже приняло правительство. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание (парламента - ред.) и депутаты примут изменения в госбюджет. Для нас это самое главное. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования... Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано", - заявила Лазебная.

Она также отметила, что в этом месяце выплата пенсий состоялась вовремя.

"Вы знаете, что еще 1 апреля правительство приняло решение, которым анонсировало три главные меры по повышению пенсионного уровня. Первое состоялось 7-го апреля. Все пенсионеры от 80-ти лет уже получили свои 500 гривен. Мы сейчас контролируем каждую выплату. Финансирование пенсий в этом месяце началось вовремя - 2 апреля Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсионных выплат", - сказала Лазебная.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.