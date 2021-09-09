UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада предлагает каждый год проводить индексацию пенсий 1 марта

Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины может установить дату ежегодной индексации пенсий. Соответствующий законопроект №4668 в первом чтении поддержали 317 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Данный законопроект предлагает:

  • с 1 января 2022 года определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
  • проводить ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

Напомним, ранее сообщалось, что с октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты.

О том, какой выбор оставляет государство своим гражданам, читайте в материале РБК-Украина "Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПенсииИндексация зарплат и пенсий