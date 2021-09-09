Рада пропонує щороку проводити індексацію пенсій 1 березня

Верховна рада України може встановити дату щорічної індексації пенсій. Відповідний законопроект № 4668 у першому читанні підтримали 317 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Даний законопроект пропонує:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з жовтня пенсіонери старше 75 років отримуватимуть додаткові виплати.
Про те, який вибір залишає держава своїм громадянам, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити в старості".