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Рада пропонує щороку проводити індексацію пенсій 1 березня

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України може встановити дату щорічної індексації пенсій. Відповідний законопроект № 4668 у першому читанні підтримали 317 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Даний законопроект пропонує:

  • з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;
  • проводити щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
  • призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв'язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов;
  • призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжкі або рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з жовтня пенсіонери старше 75 років отримуватимуть додаткові виплати.

Про те, який вибір залишає держава своїм громадянам, читайте в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити в старості".

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ПенсіїІндексація зарплат і пенсій