ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 11:41
С октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты. Размер выплаты составит 400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам Шмыгаля, в марте этого года провели индексацию для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти 8 млн человек.

Глава Кабинета министров напомнил, что в прошлом году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получают по 500 гривен.

"Глава правительства отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Премьер-министр напомнил, что на заседании правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что доплаты по 2 тысячи гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тысяч украинцев.

"И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет", - сказал премьер.

Он добавил, что Кабмин продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.

Как писало РБК-Украина, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривны. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривны или на 1,45%.

Так, в середине июля КМУ принял постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5,3 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсионеры Денис Шмыгаль Верховная рада
NEWS
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания