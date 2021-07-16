С октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с октября украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты. Размер выплаты составит 400 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
По словам Шмыгаля, в марте этого года провели индексацию для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти 8 млн человек.
Глава Кабинета министров напомнил, что в прошлом году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получают по 500 гривен.
"Глава правительства отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Премьер-министр напомнил, что на заседании правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных", - говорится в сообщении.
Шмыгаль отметил, что доплаты по 2 тысячи гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тысяч украинцев.
"И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет", - сказал премьер.
Он добавил, что Кабмин продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.
Как писало РБК-Украина, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривны. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривны или на 1,45%.
Так, в середине июля КМУ принял постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5,3 млрд гривен.