Рада позволила привлечь на дороги еще 20 млрд грн, - Юрий Голик

Верховная Рада Украины проголосовала два законопроекта, которые позволят привлечь дополнительные средствана ремонт дорог. Об это на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Речь идет о законах №2660 и №2661, которые 17 января Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом. Оба проекта закона позволяют "Укравтодору" привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог.

"Я уже писал об утверждении Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый "транш" на приведение дорог в порядок. Но и это еще не всё. Будут хорошие новости еще", - отметил он.

Суть обеих законопроектов в том, что они меняют закон о госбюджете так, чтобы "Укравтодор" смог привлечь кредитные деньги коммерческих банковских структур под гарантии правительства.

Как сообщалось, советник премьер-министра Юрий Голик показал какие дороги будут отремонтированы в Украине в 2020 году.