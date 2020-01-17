Рада дозволила залучити на дороги ще 20 млрд грн, - Юрій Голік

Верховна Рада України проголосувала два законопроекти, які дозволять залучити додаткові кошти на ремонт доріг. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голік.

Йдеться про закони №2660 і №2661, які 17 січня Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому. Обидва проекти закону дозволяють "Укравтодору" залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг.

"Я вже писав про затвердження Кабінетом Міністрів переліку доріг для ремонту в цьому році на загальну суму 32 млрд грн в рамках Дорожнього фонду та зазначив, що це лише перший "транш" на приведення доріг в порядок. Але і це ще не все. Будуть гарні новини ще", - зазначив він.

Суть обох законопроектів в тому, що вони змінюють закон про держбюджет так, щоб "Укравтодор" зміг залучити кредитні гроші комерційних банківських структур під гарантії уряду.

Як повідомлялося, радник прем'єр-міністра Юрій Голік показав які дороги будуть відремонтовані в Україні у 2020 році.