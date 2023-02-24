Рада лишила мандатов нардепов Королевскую, Солода и Волошина
Верховная рада прекратила полномочия трех нардепов от запрещенной ОПЗЖ. Речь идет о Наталии Королевской и ее муже Юрии Солоде, а также об Олеге Волошине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.
По его словам, парламентарии проголосовали за лишение мандатов этих лиц следующим образом:
- #9039 - Юрий Солод ("за" 325 голосов),
- #9040 - Наталья Королевская ("за" 332 голоса),
- #9057 - Олег Волошин ("за" 330 голосов).
Фото: результат голосования Рады за лишение мандата Натальи Королевской (t.me/yzheleznyak)
"Поскольку больше всего набрала голосов Королевская, то на фото результат голосования по ее постановлению", - написал Железняк под фото.
Таким образом, количество депутатов в украинском парламенте снизилось до 405.
Напомним, ранее в "Слуге народа" анонсировали, что на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере три депутата от бывшей партии ОПЗЖ могут остаться без мандатов.
Добавим, что 21 февраля в парламент внесли проекты постановлений о лишении мандатов Наталии Королевской и ее мужа Юрия Солода, а уже на следующий день в Раду поступило заявление нардепа Волошина о сложении мандата.
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