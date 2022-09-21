Рада позбавила мандата нардепа Шенцева

"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Шенцева Д.О. (Позафракційний) За відповідне рішення проголосувало - 299 депутатів. В Парламенті зараз залишилось 418 депутатів", - написав Железняк.

Нагадаємо, що перед цим сам колишній нардеп Дмитро Шенцев написав заяву про складання мандата.

Зазначимо, що за даними сайту Верховної Ради, Шенцев пропустив усі засідання парламенту з 24 лютого до 1 червня 2022 року.

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