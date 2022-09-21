Рада лишила мандата нардепа Шенцева

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева Д.А. (внефракционный) За соответствующее решение проголосовало - 299 депутатов. В Парламенте сейчас осталось 418 депутатов", - написал Железняк.

Напомним, что перед этим сам бывший нардеп Дмитрий Шенцев написал заявление о составлении мандата.

Отметим, что по данным сайта Верховной Рады, Шенцев пропустил все заседания парламента с 24 февраля по 1 июня 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.