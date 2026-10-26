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Рада повернула конкурсний відбір на держслужбу

16:35 26.10.2026 Пн
3 хв
aimg Анастасія Мацепа
Рада повернула конкурсний відбір на держслужбу Фото: Верховна Рада ухвалила закон про відновлення конкурсного відбору на посади державної служби (Facebook Верховної Ради)
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Верховна Рада ухвалила закон про повернення конкурсного відбору на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування. Перехід до нових правил відбуватиметься поетапно, без автоматичного звільнення працівників, призначених без конкурсу під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Що передбачає закон про відновлення конкурсів на держслужбу

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 13478-1, який відновлює конкурсний відбір на посади державної служби й в органах місцевого самоврядування. Йдеться про повернення відкритих конкурсів замість призначень без конкурсного добору, які застосовували під час воєнного стану.

Відновлення конкурсів відбуватиметься поступово, залежно від категорії посади. Зокрема, для посад категорії ''А'' та в органах місцевого самоврядування конкурси відновлять одразу після набрання законом чинності. Для посад категорій ''Б'' і ''В'' передбачили перехідні періоди тривалістю один і два місяці відповідно.

Водночас працівники, яких призначили без конкурсу під час війни, зможуть залишитися на посадах без повторного добору, якщо матимуть позитивні результати щорічного оцінювання.

За словами Шуляк, повернення конкурсів має забезпечити відбір кандидатів за професійними компетентностями та відкритість результатів.

Як відбуватимуться конкурси на державну службу

Оголошення про вакансії, подання документів і оприлюднення результатів конкурсів планують здійснювати через портал ''Дія''. Там також публікуватимуть інформацію про призначення на посади та статистику конкурсного відбору.

Професійні компетентності залишатимуться основним критерієм оцінювання кандидатів. Ветерани матимуть перевагу в разі однакової кількості балів з іншими учасниками конкурсу.

Крім того, закон передбачає додаткові можливості для працевлаштування ветеранів на державній службі. Зокрема, вони зможуть проходити стажування в державних органах тривалістю до шести місяців. Також представники ветеранських об’єднань матимуть змогу долучатися до Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Статус ветерана кандидати зможуть зазначати вже під час подання документів.

Кого можна призначати без конкурсу

Закон зберігає можливість призначати працівників без конкурсного відбору на посади на територіях, де ведуться бойові дії. Також керівники державних органів зможуть продовжувати службу працівникам, яких призначили без конкурсу під час воєнного стану.

Окремі правила передбачили для просування державних службовців. Працівники з відмінними результатами щорічного оцінювання зможуть переходити на вищі посади без конкурсу. Для посад категорій ''Б'' і ''В'' також передбачили можливість внутрішнього конкурсу за спрощеною процедурою.

Як пояснила Олена Шуляк, такі положення мають допомогти зберегти кадровий потенціал державних органів і спростити просування працівників, які вже продемонстрували результативність.

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