Рада вернула конкурсный отбор на госслужбу

Верховная Рада приняла закон о возвращении конкурсного отбора на должности государственной службы и в органах местного самоуправления. Переход к новым правилам будет происходить поэтапно, без автоматического увольнения работников, назначенных без конкурса во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Что предусматривает закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13478-1, возобновляющий конкурсный отбор на должности государственной службы и в органах местного самоуправления. Речь идет о возвращении открытых конкурсов вместо назначений без конкурсного отбора, применявшихся во время военного положения.

Возобновление конкурсов будет происходить постепенно, в зависимости от категории должности. В частности, для должностей категории ''А'' и в органах местного самоуправления конкурсы возобновят сразу после вступления закона в силу. Для должностей категорий ''Б'' и ''В'' предусмотрели переходные периоды продолжительностью один и два месяца соответственно.

В то же время работники, назначенные без конкурса во время войны, смогут остаться на должностях без повторного отбора, если будут положительные результаты ежегодного оценивания.

По словам Шуляк, возвращение конкурсов должно обеспечить отбор кандидатов по профессиональным компетентностям и открытость результатов.

Как будут проходить конкурсы на государственную службу

Объявления о вакансиях, подаче документов и обнародовании результатов конкурсов планируют осуществлять через портал ''Действие''. Там будут публиковать информацию о назначении на должности и статистику конкурсного отбора.

Профессиональные компетентности будут оставаться основным критерием оценки кандидатов. У ветеранов будет преимущество в случае одинакового количества баллов с другими участниками конкурса.

Кроме того, закон предусматривает дополнительные возможности трудоустройства ветеранов на государственной службе. В частности, они смогут проходить стажировку в государственных органах продолжительностью до шести месяцев. Также представители ветеранских объединений смогут присоединяться к Комиссии по высшему корпусу государственной службы. Статус ветерана кандидаты смогут указывать уже при подаче документов.

Кого можно назначать без конкурса

Закон сохраняет возможность назначать работников без конкурсного отбора на должности на территориях, где ведутся боевые действия. Также руководители государственных органов смогут продолжать службу работникам, назначенным без конкурса во время военного положения.

Отдельные правила предусмотрели для продвижения государственных служащих. Сотрудники с отличными результатами ежегодного оценивания смогут переходить на высшие должности без конкурса. Для должностей категорий ''Б'' и ''В'' также предусмотрели возможность внутреннего конкурса по упрощенной процедуре.

Как пояснила Елена Шуляк, такие положения должны помочь сохранить кадровый потенциал государственных органов и упростить продвижение уже продемонстрировавших результативность работников.

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