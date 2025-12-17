Рада посилила соціальний захист родин загиблих і зниклих безвісти поліцейських: деталі

Що передбачає ухвалений закон

Відповідний законопроєкт №13649 парламент 17 грудня 2025 року прийняв за основу і в цілому. Він вносить зміни до Закону України "Про Національну поліцію" та має на меті забезпечити реальну реалізацію соціальних гарантій для членів сімей поліцейських, які загинули, померли, зникли безвісти або були визнані судом безвісно відсутніми під час виконання службових завдань.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за ухвалення закону проголосували 266 народних депутатів. За його словами, документ відновлює справедливість і гарантує необхідну підтримку родинам правоохоронців.

Зокрема, закон:

доповнює закон новою статтею 93-1, яка закріплює право родин загиблих або зниклих безвісти поліцейських користуватися пільгами, гарантіями та компенсаціями за наявності спеціального посвідчення;

надає Кабінету міністрів повноваження затвердити зразок такого посвідчення;

гарантує членам сімей поліцейських право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС. Йдеться про дружину або чоловіка, дітей до 18 років, а у разі навчання - до 23 років;

передбачає позаконкурсний вступ дітей загиблих або зниклих безвісти поліцейських до закладів освіти за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Клименко також зазначає, що законопроєкт був розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Національною поліцією та опрацьований разом із профільним комітетом Верховної Ради.