Рада не отримувала пропозиції щодо введення НС в Україні, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Введення надзвичайного стану має ініціювати Кабінет міністрів

До Верховної ради не надходила пропозиція щодо введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, введення надзвичайного стану має ініціювати уряд, після чого президент внесе відповідну пропозицію в парламент.

"Станом на сьогодні пропозиції про введення надзвичайного стану немає. Процедура надзвичайного стану в цьому випадку наступна: якщо зазвичай це робить РНБО, робить пропозицію президенту, президент направляє указ до ВР. В цьому випадку це робить Кабінет міністрів, адже це пов’язано з епідеміологічною ситуацією в державі. Після того, як це надійде до президента, президент направить це в Верховну раду. Поки що таких ініціатив ні від уряду, ні від президента не було", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що наразі немає потреби у введенні надзвичайного стану в Україні. Аваков наголосив, що введення НС можливе лише в крайньому разі, оскільки він обмежує конституційні права громадян.

Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав парламент ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з коронавірусом. Ємець попросив нардепів "проявити силу волі заради порятунку українців".