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Рада полегшила компенсацію за знищене майно на окупованих територіях

Україна, Четвер 19 грудня 2024 12:41
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Рада полегшила компенсацію за знищене майно на окупованих територіях Фото: Компенсацію за знищене майно на окупованих територіях спростили (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила закон щодо компенсації знищеного чи пошкодженого майна, що знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проєкт №11161 в другому читанні підтримали 292 депутати.

Закон полегшує процедуру отримання компенсації за зруйновані або пошкоджені об’єкти нерухомого майна для ВПО, які перемістилися з територій активних бойових дій або окупованих РФ.

Зокрема, закон:

  • прирівнює пошкоджені об’єкті нерухомого майна, територіях активних бойових дій або окупованих РФ до зруйнованих через неможливість зафіксувати пошкодження та забезпечує надання компенсації,
  • скасовує процедури обстеження знищеного або пошкодженого нерухомого майна, яке розташоване на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Обґрунтування проєкту

Як зазначають автори проєкту, після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року, 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб були вимушені переміститися до нових громад. Внаслідок бойових дій та тимчасової окупації, ними було втрачено їхнє майно, зокрема нерухоме.

"На відміну від мешканців деокупованих територій, ВПО з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, не мають можливості довести факт зруйнування чи пошкодження свого нерухомого майна, без такої процедури відсутня можливість розраховувати на подальшу компенсацію свого майна", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Нагадаємо, в Україні з 2023 року діє державна програма "єВідновлення". В рамках ініціативи українцям надають компенсації за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло.

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